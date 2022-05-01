В россии хотят законодательно закрепить кражу и последующее «усыновление» украинских детей

В россии продолжают разработку законодательных изменений для усыновления украинских детей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на странице в Facebook.

Из СМИ агрессора стало известно, что в государственную думу рф уже внесен законопроект об упрощенной регистрации «детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов россии детьми, которые были принудительно перемещены из Украины.

Представителями госдумы россии отмечается, что законопроект направлен на предоставление возможности гражданам россии усыновлять украинских детей, ведь законодательством запрещено устройство в российские семьи детей-иностранцев.

Принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению их права поддерживать связь с родными на территории Украины.

Сегодня СМИ страны-оккупанта сообщают о вывозе в рф уже почти 200 тысяч украинских детей. Их депортируют во все регионы россии. Условия пребывания детей, состояние их здоровья пока неизвестны.

Своими действиями рф грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

«Насильственная передача детей одной национальной группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты преступления геноцида и нарушения прав детей россии в Украине», - написала Денисова.

Напомним, украинские граждане по возвращении домой из российского плена рассказывают об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.