Президент Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения войны

Президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает «Украинская правда».

- Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала россия этой войной. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против россии. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и «зеленому коридору» для людей, находящихся в осаде в Мариуполе, - отметил Зеленский.

Президент объяснил, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные у России.

Зеленский подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. В первую очередь речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины давать отпор российской агрессии.

Он призвал мир действовать более решительно и быстро, ведь масштаб ущерба и урона от войны для всего мира будет увеличиваться с каждым днем. Хотя будущая победа Украины в войне уже несомненна, ее приближение сможет снизить количество убытков для мира.