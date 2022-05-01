Уничтожение воинов и гражданских на «Азовстали» поставит крест на переговорах с рф, - Зеленский

Возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, может поставить точку в любых дипломатических переговорах с российской стороной.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис Президента.

- Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять… независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне, – подчеркнул Глава государства.

По его словам, сегодня благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и ООН наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей из заблокированного завода «Азовсталь».

Зеленский сказал, что блокада Мариуполя российскими оккупантами является намеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма. За такую ​​жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина российской федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.