ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ отразили восемь атак врага и сбили семь беспилотников

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 6 мая по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 мая.

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00:27 Военнослужащие группировки Объединенных сил 6 мая успешно отбили 8 атак врага. Украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и один автомобиль врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов Орлан-10.

00:19 Военнослужащие Воздушных сил США загружают боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, следующих в Украину, на базе «Тревис», Калифорния. Как сообщили в Генштабе ВСУ, погрузку провели еще в апреле.

00:12 Бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» воюют на самом тяжелом направлении войны – под Изюмом. На их счету сбитые российские самолеты, вертолеты, командный пункт россиян, вражеская артиллерия, сообщает «Громадське».

00:11 На одном из школьных дворов Днепра провели акцию в память о погибших на войне детях.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.