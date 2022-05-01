Война на Николаевщине: Возле Снигиревки ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику оккупантов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 6 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:32 В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника, говорится в утреней сводке Генштаба ВСУ.

07:18 В течение суток 6 мая на Херсонщине и Николаевской области враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В то же время осуществлены ракетные удары и обстрелы системами залпового огня «Смерч».

На Николаевщине – одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту.

В Одесской области, утром, в Белгород-Днестровском районе силами ПВО вражеская ракета обезврежена. Вечером по Одесскому району ударило две ракеты. Пострадавших нет.

Вражеские попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в Николаевской области традиционно завершились уничтожением «Орлана-10».

Общие же потери врага за сутки составили 21 рашист и семь единиц техники, среди которых, в дополнение к к «Орлану», четыре самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня «Град», и зенитно-ракетный комплекс «ТОР», подготовленный к применению на Змеином.

Корабельная группировка рашистского флота продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокируя порты Украины, международное судоходство и угрожая ракетными ударами по всей территории Украины с моря.

На оккупированных территориях продолжается психологическое и агитационное давление на гражданское население по поводу склонения к условиям жизни в фейковых республиках. Выезды из оккупированных населенных пунктов заблокированы.

В приграничных с Приднестровьем районах вражеские силы пытаются совершать провокации и практикуют информационные вбросы относительно вероятных агрессивных действий со стороны сил обороны Украины. Однако, граница надежно защищена, нашими подразделениями не фиксировалось нестандартных ситуаций, влияющих на состояние охраны границы.