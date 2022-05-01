Назначенному оккупантами «главе администрации» Изюма сообщили о подозрении в госизмене

Жителю Изюма Харьковской области Владиславу Соколову, который занял должность «главы администрации» при оккупантах, заочно уведомлено о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (часть 2 статьи 111, часть 5 статьи 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, житель временно оккупированного российскими войсками Изюма перешел на сторону врага и добровольно занял должность так называемого «главы временной администрации».

Также подозреваемый убеждал других местных жителей содействовать военным страны-агрессора, проводил беседы с председателями ОТГ Изюмского района по распространению «гумпомощи» из рф, предоставлял оккупантам информацию о местонахождении ВСУ, местных активистов, военных терробороны, распространял неправдивые известия и поднял российский флаг над зданием Изюмской райгосадминистрации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.

По данным СМИ, Владислав Соколов раньше работал милиционером, затем заведовал сектором банковской безопасности в «Ощадбанке», в 2020 году баллотировался на должность Изюмского городского головы от партии «Наш Край», но проиграл, заняв последнее место из шести кандидатов с результатом в 348, или 2,9% голосов.

Напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что замглавы Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии «ЕС» и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко. Позже в ГУР МО сообщили, что русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко. В начале мая замглавы райсовета Мезиной объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снигиревке.