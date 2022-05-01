В Италии арестовали яхту путина

Итальянские власти арестовали суперяхту «Шахерезада », которая, как считается, принадлежит президенту россии владимиру путину.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Министерство экономики и финансов Италии.

Яхта стояла в порту Марина ди Каррара. Как сообщили в Минфине Италии, расследование финансовой полиции показало, что судно имело «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Европейском Союзе.

В пресс-релизе Минфина также указывалось, что человек, который на бенефициарной основе владеет и использует яхту, был связан с лицами, находящимися под санкциями ЕС от 17 марта 2014 года в ответ на российскую аннексию Крыма. В этот список вошли несколько депутатов российского парламента, состоящего из Государственной Думы и Совета Федерации. Самая известная фигура в этом списке — Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, бывший председатель металлургического гиганта «Норникель». Клишас — близкий союзник крупнейшего акционера «Норникеля» и российского олигарха Владимира Потанина , а также ключевой игрок в конституционных реформах 2020 года, которые позволили путину продлить свое правление в Кремле.

Тем не менее, немного неясно, кому в конечном итоге принадлежит 459-футовая яхта, которая находилась под следствием в течение нескольких месяцев, пока она оставалась в сухом доке в Марина-ди-Каррара. Судно покинуло сухой док и во вторник снова вошло в воды Тирренского моря, что вызвало опасения, что оно может сбежит до завершения итальянского расследования.

Оцененная экспертами VesselsValue в 510 миллионов долларов, «Шахерезада» зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит компании Bielor Asset Limited с Маршалловых островов.

Расследование, проведенное Фондом борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального в конце марта, связало «Шахерезаду» с путиным, обнаружив, что все члены экипажа корабля являются гражданами россии, работающими в федеральной службе охраны, отвечающем за личную охрану путина.

Ранее в марте итальянская газета La Stampa сообщила, что бенефициарным владельцем судна был Эдуард Худайнатов, бывший генеральный директор российского государственного нефтяного гиганта «Роснефть» и близкий союзник путина и давнего руководителя «Роснефти» Игоря Сечина . Бывший член экипажа «Шехерезады» рассказал New York Times, что они никогда не слышали Худайнатове и что «на борту открыто обсуждалось, что настоящим владельцем «Шехерезады» был путин». Официальные лица США также сообщили газете, что, по их мнению, яхта связана с путиным.

Худайнатов также был идентифицирован как потенциальный доверенный владелец другой яхты, 348-футовой Amadea стоимостью 300 миллионов долларов , которая, по данным Министерства юстиции США, фактически принадлежит находящемуся под санкциями олигарху Сулейману Керимову. (Amadea была остановлена фиджийскими властями по запросу правительства США в четверг.)

«Шахерезада» была построена немецкой верфью Lürssen в 2020 году и включает в себя вертолетную площадку, салон красоты, кинотеатр, спа-центр и тренажерный зал. Строительством яхты руководила базирующаяся в Монако компания Imperial Yachts, которую источник в яхтенной индустрии назвал «людьми путина, когда дело доходит до яхт». Представитель Imperial сказал Forbes, что фирма выступала в качестве менеджера по строительству «Шахерезады», но в настоящее время не управляет яхтой.