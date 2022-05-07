В суд уже отправили первый обвинительный акт на генерала оккупантов за полномасштабное вторжение в Украину

Денис Лямин При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 437 и часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины) относительно командующего 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС рф генерал-майора Дениса Лямина.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что высокопоставленное должностное лицо армии государства-агрессора совместно с другими представителями военно-политического руководства рф, в феврале 2022 года непосредственно участвовало в подготовке и организации широкомасштабного вторжения в Украину с временно оккупированной территории полуострова Крым.

23 февраля обвиняемый, находясь в городе Джанкой Автономной Республики Крым, лично отдал личному составу подчиненных вооруженных подразделений приказ на вторжение в Украину. А в дальнейшем организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей нашего государства.

Для оправдания незаконной агрессии и мотивации подчиненных генерал-майор армии рф использовал типичные кремлевские нарративы о якобы необходимости защиты русскоязычных жителей.

Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.