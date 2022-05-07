Оккупанты уничтожили Национальный музей Григория Сковороды на Харьковщине

Национальный музей Григория Сковороды был уничтожен прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко.

В результате обстрела ранения получил 35-летний сын директора музея, который этой ночью остался охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар охватил площадь 280 кв.м. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 00:00, а в 08:05 полностью ликвидировать.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий пожара.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.