В Минобороны россии запустили новый фейк о том, что СБУ готовит провокации на Херсонщине и Днепропетровщине с использованием химоружия

В Минобороны рф заявили о подготовке СБУ провокаций с использованием химического оружия. На самом деле это заявление - фейк.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

«В МО рф сообщили, что «по имеющейся информации, в ряде населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей СБУ планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения с рф». Предостерегаем: это - фейк!» - говорится в сообщении.

Также в Центре уточняют, что очередным фейком является и заявление Минобороны рф о том, что «по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения ВСУ и нацбаты оборудуют укрепрайоны на луганских химических предприятиях. В то же время неонацисты заменяли емкости с химическими веществами для их уничтожения при оставлении позиций».

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