«Решетками гриль» не спасут: Николаевские морпехи с помощью Javelin уничтожили вражеский танк

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с помощью ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщает 36-я ОБрМП на своей странице в Facebook.

«Пока мордор лелеет надежды на защиту от высокоточного противотанкового оружия третьего поколения «решетками гриль», николаевские морпехи 36 ОБрМП умело отправляют рашистский танк гореть в ад!» - говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», вражеский танк был уничтожен на админгранице Николаевской и Херсонской областей.

Напомним, ранее Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского провели учебные стрельбы.