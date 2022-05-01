Российскому пропагандисту, который через пропутинские СМИ призывал уничтожать украинцев, сообщили о подозрении

Российскому пропагандисту, публично призвавшему к геноциду украинского народа, заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, российский политтехнолог публично призвал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смены конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы.

3 апреля 2022 года на сайте российского издания «РИА НОВОСТИ» была размещена его статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». В нем автор призывает физически уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия Украины.

Кроме того, пропагандист высказывается за присоединение почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав Российской Федерации с распространением на нее действия российского законодательства.

В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию, подвергнуть их идеологическим репрессиям и полностью переписать учебную литературу для детей по русскому образцу.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора доложено о подозрении российскому пропагандисту по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.

Отметим, что речь идет о Тимофее Сергейцеве, российском политтехнологе, который консультировал Виктора Януковича во время президентских выборов 2004 года.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований собрало необходимые материалы для объявления в международный розыск российского пропагандиста Владимира Соловьева. Украинский суд уже заочно его арестовал.