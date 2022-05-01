«Будет еще больше уничтоженных оккупантов»: Подоляк заявил, что россии не удастся провести «референдумы для народных республик»

Оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению «референдумов» на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для россии еще большими потерями.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Любые заявления россии о «референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части» абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина», - заявил Подоляк.

Напомним, что в кремле запланировали проведение в оккупированных ОРДЛО «референдумов» о присоединении к россии, а в оккупированном Херсоне – о «независимости» от Украины.

Также сообщалось, что рф планирует включить оккупированные на юге Украины территории в аннексированный Крым и готовит печати для «администраций».