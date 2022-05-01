Предателю, который согласился помогать оккупантам противостоять протестам в Каховке в рядах «народной милиции», объявили подозрение

Экс-полицейскому Каховского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время вооруженной агрессии РФ против Украины добровольно согласился на занятие должности в незаконно созданном оккупационными властями правоохранительном органе – «народная милиция», которая осуществляет свою деятельность на территории Каховского района Херсонской области.

Он занял должность так называемого «заместителя начальника отдела общественной безопасности».

За совершенное подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Напомним, как полицейского из Снигиревки Игоря Калачева уличили на сотрудничестве с оккупантами, его уволили и привлекают к уголовной ответственности.