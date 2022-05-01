КНДР осуществила ракетный пуск в сторону Японского моря – уже 15-й с начала года

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Как предполагают в военном ведомстве, КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подводных лодок (БРПЛ).

По данным агентства, запущенный КНДР снаряд уже упал предположительно рядом с северокорейской провинцией Хамгён-Намдо на востоке страны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи полагает, что произведен запуск именно БРПЛ. В настоящее время спецслужбы Южной Кореи и США анализируют характеристики северокорейской ракеты и пока не раскрывают детали.

Для обсуждения произошедшего Совет национальной безопасности Южной Кореи в ближайшее время проведет экстренное заседание.

Примечательно, что последний запуск снаряда КНДР состоялся 4 мая. Тогда СМИ сообщали о предположительном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Это уже 15-е испытание вооружений в КНДР с начала 2022 года.

Стоит также отметить, что КНДР одна из пяти стран, кто поддержал войну россии против Украины. В свое время путин даже наградил диктатора Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».