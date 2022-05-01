«Ну и че, наши вальнули»: СБУ опубликовала перехват, где оккупант рассказывает жене, как они убили женщину на глазах детей

Российские оккупанты прибегают к убийствам украинских матерей на глазах у детей.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» – рассказывает российский командир гаубической батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: «Конечно, она считается… тоже враг».