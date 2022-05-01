ГБР разоблачило группировку, которая выводила миллионы долларов из Украины в россию и беларусь

Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ.

Организаторы схемы имели по несколько паспортов по разным фамилиям. До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового обложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности. Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 миллионов гривен.

Уже во время активной фазы войны россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.

В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 миллиона долларов и 150 тысяч евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов») Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Также устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.