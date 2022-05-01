«Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й!»: Российский оккупант жалуется, что кадыровцы у него украли оружие на Херсонщине

Кадыровцы так увлеклись мародерством, что воруют даже у русских военных.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

Так, один из вражеских оккупантов, стоящий на Херсонщине, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

«Приехали, мол, помолится: «пусти, брат, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – рассказывает российский захватчик.

За утрату оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – объясняет он.