Более двухсот российских офицеров сняли с боевых позиций, чтоб те охраняли «парад» в Мариуполе

Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны парада в разрушенном Мариуполе.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Охранять оккупантов и пропагандистские СМИ заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск – их там более двухсот человек.

«Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану», - пишут в разведке.

Сообщается, что во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

В ГУР опубликовали список командного состава полка – за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, в разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента россии, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО. Основная задача путинского чиновника – подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая.