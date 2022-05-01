В «ЛДНР» мобильным номерам присвоили российский код

В Российской Федерации сделали новый шаг к аннексии самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - мобильным номерам в псевдореспубликах присвоен российский код +7.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития России.

Отмечается, что мобильные номера в "ЛДНР" с субботы, 7 мая, должны отображаться в новом формате.

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке SMS-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", - сообщили российском ведомстве.

Сведения российского министерства подтвердили главари квазиреспублик. По их данным, российский код присвоят людям, которые пользуются услугами оператора "Феникс" ("ДНР") и "Лугаком" ("ЛНР").