«Оставляем два пункта: 1. Пошли нах*р с нашей земли: 2. Пошли нах*р немедленно»: После Бучи Зеленский хотел выйти из переговоров с рф

После того, как раскрылись зверства российских оккупантов в Киевской области, Украина хотела выйти из переговоров.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире у журналиста Марка Фейгина.

Он отметил, что переговоры в Стамбуле дали надежду на то, что удастся достичь результата, но потом вскрылись зверства в Буче.

— А после этого открылась Буча. А дальше (…) мы вообще хотели немедленно выйти из переговоров. Удержались только потому, как мне кажется, что партия мира, которая настаивала в кремле на переговорах, она нам нужна была для стратегического маневра, как минимум ссорилась с партией войны, - сказал Арестович.

На тот момент Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал и предложил оставить в переговорной повестке два пункта.

— Но то, что мы сократили повестку очень сильно… Я не фактические сведения сейчас сообщу, а эмоциональные. Я помню настроение Президента. Эмоционально это было примерно такое: «Оставляем два пункта: 1. Пошли нахер с нашей земли: 2. Пошли нахер немедленно», - сказал Арестович.

Напомним, ранее Президент заявлял, что возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, которые остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, может поставить точку в любых дипломатических переговорах с российской стороной.