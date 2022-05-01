На войне погиб еще один журналист, который в рядах ВСУ защищал Украину

Журналист Максим Мединский родом из Болграда Одесской области погиб на фронте, защищая Украину в рядах вооруженных сил.

Об этом сообщает Болградский городской совет.

«Болградский городской совет выражает слова глубокого соболезнования семье Мединских по поводу трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины. Не колеблясь ни на миг наш земляк начал защищать Украину еще в далеком 2014 году, когда Украина начала бороться за настоящую самостоятельность и независимость, выполняя свой военный и общественный долг», - говорится в сообщении.

Ранее в интервью Мединский рассказывал, что вырос в военной семье в Болграде. Его отец – военный журналист. Мать, учительница по образованию, тоже служила. Поэтому он с детства мечтал быть десантником.

- Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, так что я должен ее защищать, – заявлял Мединский.

Он окончил факультет журналистики, после выпуска работал на информационных сайтах. На странице Мединского в Facebook также указано, что он работал в Министерстве инфраструктуры Украины, был женат.

Напомним, ранее от обстрелов оккупантов погиб известный украинский журналист Александр Махов.