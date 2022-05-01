В Минспорта рассказали о повреждениях спортивных и молодежных объектов за время вторжения российских оккупационных войск

Российские оккупационные войска за время вторжения повредили в Украине 71 объект спортивной и молодежной инфраструктуры, 13 из них разрушены. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта. Больше всего пострадали спортивные и молодежные объекты Донецкой, Луганщины, Харьковщины и Киевщины. Также разрушения получили гражданские спортивные объекты Черниговской, Житомирской, Херсонской областей и Киева.

За время вторжения из-за вражеских обстрелов:

– разрушены 12 спортивных и 1 молодежный объект; – поврежден 41 спортивный и 17 молодежных объектов.

Всего разрушения потерпел 71 объект. Их характер – от выбитых окон и разрушенной крыши до уничтоженных или существенно и частично поврежденных построек и имущества.

Отмечается, что список разрушенных или поврежденных объектов спортивной и молодежной инфраструктуры неполный из-за разминирования территорий или отсутствия информации из временно оккупированных регионов.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики задокументировало 242 эпизода военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины.