После визита в Николаев вице-спикер ВР инициировал дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти от войны

В парламенте зарегистрирован проект закона об установлении единовременной помощи для пострадавших от военной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко.

«После недавнего посещения Николаева, где от российских обстрелов на рабочем месте погибли и были ранены десятки госслужащих, я инициировал обсуждение проекта закона о поддержке работников при прохождении публичной службы, исполнении обязанностей на объектах критической инфраструктуры и осуществлении профессиональной журналистской деятельности» , – написал первый вице-спикер.

Корниенко отметил, что вместе с коллегами зарегистрировали в ВР Украины соответствующий законопроект (№7353).

«С первых дней войны сотни тысяч госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов, рискуя своей жизнью и здоровьем, обеспечивают работу органов госвласти и местного самоуправления, объектов критической инфраструктуры, а также освещают ужасы войны в СМИ. и доносят миру правду о зверствах русских захватчиков. Есть случаи гибели и ранений при исполнении должностных обязанностей» , – подчеркнул он.

По словам Корниенко, данный законопроект предусматривает установление единовременной помощи для пострадавших или их семей.

Проектом предлагаются следующие выплаты. Если работнику вызвана войной инвалидность:

I группы – 800 тысяч гривен; ІІ группы – 500 тысяч гривен; ІІІ группы – 200 тысяч гривен.

При гибели работника/работницы сумма выплаты родным в случае одобрения законопроекта составит 1 миллион гривен.

Выплаты будут производиться за счет резервного фонда бюджета и поступления от правительств иностранных стран, международных организаций, доноров (через гранты и безвозвратную помощь). Кроме того, согласно нормам и принципам международного права, выплаченные пострадавшим средства будут подлежать возмещению от государства-агрессора.

Как известно, 29 марта вооруженные силы России нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины). В результате удара погибли 36 человек, травмированы 34 человека.