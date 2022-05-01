Правительство расширило перечень громад Николаевщины, переселенцы из которых могут получить финпомощь

Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществляться выплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В списке прибавились три громады Николаевской области, а именно Баштанская, Очаковская и Куцурубская, и одна громада Запорожской области.

Как известно, в общей сложности в перечень вошли семь областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (50 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (18 громад), Харьковской (51), Херсонской (14) областей. То есть, все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих громад, гарантированно получат денежную помощь от государства.

Помощь предусматривает ежемесячную выплату 2 тысяч гривен для взрослых и 3 тысяч гривен для людей с инвалидностью и детей.

Напомним, что николаевцы теперь могут получить компенсацию за размещение у себя ВПЛ.