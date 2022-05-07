В СНБО считают присвоение абонентам ОРДЛО телефонного кода россии очередной манипуляцией

В СНБО считают очередной манипуляцией заявления главарей ОРДЛО Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о переходе на российскую систему нумерации телефонов.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Как отметили в СНБО, коды непризнанных мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» действительно изменились, однако:

- с «Феникса» можно позвонить только на российский «Мегафон», а с «Лугаком» - на «МТС»;

- «Феникс» и «Лугаком» по-прежнему остаются непризнанными операторами, с которыми даже Россия до сих пор не заключила договор о роуминге;

- между «Фениксом» и «Лугаком» также нет договора. То есть, жители «ЛНР» и «ДНР» не могут звонить друг другу.

«Итак, интеграция ОРДЛО - очередное манипуляционное заявление пропаганды РФ до 9 мая», - пишет пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

Ранее сообщалось, что в «ЛДНР» мобильным номерам присвоили российский код.