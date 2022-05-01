Ветераны Второй мировой войны из Киева призвали путина выпустить защитников Мариуполя из окружения

Киевские ветераны Второй мировой войны призвали президента России владимира путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам и гражданским лицам, находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Видеообращение ветеранов опубликовала УП.

- Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки, отметила ветеран Алексансдра Романчикова.

- Война – это уничтожение народа. Особенно сейчас. Это команда путина. Так же не делается. Зачем же ты издеваешься над народом? Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их. Просим принять соответствующие меры для освобождения и военных, и гражданских, которые находятся на сегодняшний день в городе Мариуполь, - добавил ветеран Алексей Ткаченко.

- Я знаю, что в Мариуполе делается. Я постоянно слежу за этим. Но сейчас это война никудышняя. Надо прекратить эту бойню, - отметил Петр Цыбек.

Ветераны шокированы, что россияне, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, сегодня убивают детей на территории Украины.

Они взывают к совести российской власти. Ветераны говорят, что готовы даже стать на колени, чтобы спасти солдат и мирных жителей, которые находятся на «Азовстали».