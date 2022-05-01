Оккупанты хотят «вернуть» Херсону герб времен российской империи и заставить людей взять российское гражданство – несогласных пытают в подвалах

Для «максимальной интеграции» в состав россии, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова у себя в Telegram.

На захваченных землях захватчики пытаются ввести расчеты в рублях, а также восстановить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.

Несогласных с «ускоренной интеграцией» жителей Херсона россияне пытают в подвалах.

«В Херсоне, поселке Новоалексеевка, городе Геническе оккупационные «администрации» или военные рф составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов. Сейчас 500 человек находятся в застенках, обустроенных рашистами, в Херсонской области и подвергаются жестоким пыткам со стороны оккупантов», - пишет Денисова.

Напомним, в пятницу, 6 мая, секретарь генсовета «Единой россии» Андрей Турчак и глава террористической «ДНР» Денис Пушилин приехали в Херсон.