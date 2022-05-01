Сергій «Волина»: Сподіваюся, це пекельне реаліті-шоу закінчиться...

Командир батальону 36-ї бригади морської піхоти майор Сергій Волинський (Волина), який наразі знаходиться на Азовсталі, опублікував в Facebook новий пост, в якому поділився своїми думками стосовно ситуації, що склалася.

Нижче наводимо текст майора Сергія Волинського без змін.

Просто мої думки:

Що я відчуваю?

Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми - військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет! Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми - не вигадані персонажі! Це реальне життя! Біль, страждання, голод, муки, сльози, страх, смерть - все справжнє!

Що мене дивує?

Цинізм!!! Людський цинізм немає меж!!! Є загальноприйняті правила, вони однакові для всіх, засвідчені купою законів, підписів та печаток, але вони не діють! Тоді навіщо вони потрібні?

На що я сподіваюсь?

На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться...

Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час - це наші життя!

МОРСЬКА ПІХОТА - ВІРНІ ЗАВЖДИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

P.S. Білі прапори, для евакуації цивільних, використовуються вже четвертий раз, під час кожної евакуації людей.

Ціна останньої евакуації - троє вбитих і шестеро поранених військових. Маріупольський гарнізон зробив все можливе для порятунку мирного населення.

Просимо усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових.