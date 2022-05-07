Оккупанты на Херсонщине заставляют предпринимателей получать «временные разрешения» на работу, в случае отказа – конфискация

Российские оккупанты в Херсонской области заставляют предпринимателей получать «временные разрешения» на работу, а если те не соглашаются, рашисты конфискуют их имущество.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты осуществляют объезд объектов промышленности. В первую очередь – производителей пищевой продукции. Их цель – принуждение руководства и персонала к сотрудничеству. Группа лиц (до 10 мужчин) в военной форме вс рф с оружием прибывает в офисы коммерческих компаний и в ультимативной форме требуют продолжения производства продукции.

Для этого, по словам рашистов, необходимо «официально» оформить свою деятельность по российским правилам и получить «временное разрешение» на работу от «военно-гражданских администраций». При этом все проблемные вопросы, в частности поставки сырья и обеспечения сбыта, необходимо решать через местную комендатуру.

Владельцы и работники предприятий предупреждены, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований россиян руководство и персонал будут изменены. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей.

Напомним, для «максимальной интеграции» в состав россии, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства.