путин считает, что проигрыш в войне в Украине для него невозможен, – глава ЦРУ

президент россии владимир путин считает, что он не может позволить себе проиграть в Украине.

Об этом заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет Радио Свобода.

«Он находится в настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проиграть», – сказал Бернс.

Он считает, что путин «убежден, что удвоение (военных усилий – РС.) все равно позволят ему добиться прогресса».

Напомним, что в ГУР опубликовали список командного состава полка – за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним, в разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО . Основная задача путинского чиновника – подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая .