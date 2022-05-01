«Да они там 8 лет х*ярятся»: Русские оккупанты продолжают приходить в шок от профессионализма ВСУ

Российские оккупанты продолжают удивляться профессионализму Вооруженных Сил Украины.
Соответствующие перехваты публикует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Рашисты узнают друг у друга, что будет, если они откажутся воевать, и удивляются тому, как сражаются украинские военные.
-Я знал, бл*ть, что такая х*ета будет? Я поехал, укропы, думал, деревня еб*ная, них*я не могут, да какое…
-Да они там 8 лет х*ярятся, еб*ный в рот.
-А сюда приехал, бл*ть, подумал, еще мало показали, сколько они колон разъ*бали наших. Мы здесь ездим в ночь, еб*ть, в ночь, по этим дорогам еб*ным, где эти укропы, х*й знает. Специально не говорят, просто по карте показали – сюда ехать. Едем-едем, че едем, кто с кустов вылезет.
Напомним, военные армии оккупанта начинают понимать, в какое положение загнало их руководство кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – покинуть место боевых действий как можно быстрее и любым способом.