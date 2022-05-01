«Да они там 8 лет х*ярятся»: Русские оккупанты продолжают приходить в шок от профессионализма ВСУ

Российские оккупанты продолжают удивляться профессионализму Вооруженных Сил Украины.

Соответствующие перехваты публикует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашисты узнают друг у друга, что будет, если они откажутся воевать, и удивляются тому, как сражаются украинские военные.

-Я знал, бл*ть, что такая х*ета будет? Я поехал, укропы, думал, деревня еб*ная, них*я не могут, да какое…

-Да они там 8 лет х*ярятся, еб*ный в рот.

-А сюда приехал, бл*ть, подумал, еще мало показали, сколько они колон разъ*бали наших. Мы здесь ездим в ночь, еб*ть, в ночь, по этим дорогам еб*ным, где эти укропы, х*й знает. Специально не говорят, просто по карте показали – сюда ехать. Едем-едем, че едем, кто с кустов вылезет.