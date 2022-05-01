Двух представителей местного самоуправления Харьковщины подозревают в добровольном переходе на сторону оккупантов

Главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховского сельсовета Надежды Антоновой объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам. Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным «Витязь». Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки. Обоим объявили о подозрении по статье «Государственная измена в условиях военного положения». Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается», - написал Синегубов .

Он поблагодарил Харьковскую областную прокуратуру и областное Управление СБУ за реагирование и принципиальную позицию.

«Никто из тех, кто добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простит!» , - подытожил Синегубов.

Напомним, что ранее спецслужба задержала председателя ОТГ Вознесенского района при передаче неправомерной выгоды начальнику отдела призыва Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за принятие решения о мобилизации ранее поврежденного транспортного средства, находящегося на балансе в ОТГ и дальнейшее списание якобы в боевых действиях.

В ходе расследования установлено, что глава ОТГ при оккупации части Вознесенского района предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района Николаевской области, а также согласился на сотрудничество с представителем России в проведении подрывной деятельности против Украины.