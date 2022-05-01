ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Появилось видео работы украинской авиации по врагам на острове Змеином

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 7 мая по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 мая.

Информация постоянно обновляется:

00:08 Российских захватчиков на острове Змеиный обстреляли украинские истребители, пишет Ukraine Weapons Tracker

«Военно-воздушные силы Украины до сих пор живы – вот два украинских Су-27, поражающих российские объекты на знаменитом острове Змеиный в Черном море, - говорится в сообщении.

00:05 За субботу в Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили девять атак агрессора, уничтожили 50 единиц вражеской сухопутной техники, сбили семь воздушных целей, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. (…) В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и шесть автомобилей врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан -10», - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке.

00:01 Сообщают о серии взрывов в Одессе.