путин срочно опрокидывает войска из Сирии, чтобы «подбросить дров» в Украину, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские власти перебрасывают войска из Сирии в Украину, сославшись на израильские СМИ.

Об этом Подоляк написал в субботу вечером в своем Twitter, сообщает «Европейская правда» .

Подоляк отметил, что, по данным израильских СМИ, Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР – иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

«Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть чуть-чуть дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет « по плану » , да? Что ж, план был отличный. Надежны, как швейцарские часы», - написал Подоляк.

Накануне израильский портал DEBKAfile со ссылкой на источник сообщил, что российские подразделения, дислоцированные в Сирии, собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-э-Зор и Т4, и некоторые из них готовы к опрокидыванию на украинский фронт. Военные источники сообщили, что россияне передают ключевые базы иранскому Корпусу стражей Исламской революции и «Хезболлы» .

Аналогичную информацию со ссылкой на источники сообщило издание The Moscow Times.

Издание подчеркнуло, что точная численность сирийской группировки России пока неизвестна.

Сирийскую войну прошел новый командующий войсками в Украине генерал Дворников, которому при назначении в начале апреля Путин поставил задачу одержать победу до 9 мая.

В субботу глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин не может позволить себе проигрыш в Украине, потому готов удвоить ставки.