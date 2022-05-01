В Херсонской области горят леса, но российские оккупанты запрещают их тушить

«Очень больно понимать, что русские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар. Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать — сгореть или утонуть?», - заявил Мусиенко.

В Херсонской области возле сел Геройское и Ивановка бушуют лесные пожары. Но русские солдаты запрещают их тушить.

Он призвал о помощи, предупредив, что местным пожилым людям может грозить смерть от огня или дыма.

Еще 2 мая глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщал, что на оккупированной территории Херсонщины пожары фиксировали более 800 га леса.

Оккупанты не разрешали лесной охране подступаться к местам возгораний, пока огонь не дошел до их блокпостов. Болоховец сообщал, что пожар локализован, но исчезла связь с работниками на месте.

По состоянию на 5 мая Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отчитывалось, что пожары охватили 130 га леса в Херсонской области: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах.

Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды своевременная локализация пожаров усложнялась, ведь россияне не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Таким образом, огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые трудно будет восстановить.