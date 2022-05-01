В Херсонской области горят леса, но российские оккупанты запрещают их тушить

В Херсонской области возле сел Геройское и Ивановка бушуют лесные пожары. Но русские солдаты запрещают их тушить.
Об этом заявил глава Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко, пишет Общественное.
«Очень больно понимать, что русские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар. Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать — сгореть или утонуть?», - заявил Мусиенко.
Он призвал о помощи, предупредив, что местным пожилым людям может грозить смерть от огня или дыма.
Еще 2 мая глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщал, что на оккупированной территории Херсонщины пожары фиксировали более 800 га леса.
Оккупанты не разрешали лесной охране подступаться к местам возгораний, пока огонь не дошел до их блокпостов. Болоховец сообщал, что пожар локализован, но исчезла связь с работниками на месте.
По состоянию на 5 мая Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отчитывалось, что пожары охватили 130 га леса в Херсонской области: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах.
Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды своевременная локализация пожаров усложнялась, ведь россияне не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Таким образом, огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые трудно будет восстановить.
«В результате военной агрессии РФ сегодня в украинских лесах происходит втрое больше пожаров, чем в аналогичный период 2021 года. Средняя площадь одного пожара выросла в 16 раз. На сегодняшний день имеем 191 случай возгораний в лесу на общей площади 1 754 га», - отмечали в министерстве.