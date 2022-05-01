В Буче нашли радиоактивную колбу, которую россияне похитили на Чернобыльской АЭС

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08.05.2022 05:16

В Буче была найдена колба с радиоактивным веществом, которую похитили русские военные во время оккупации Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Житель Бучи обнаружил находку в собственном доме после того, как в нем находились оккупанты, и вызвал саперов.

Впоследствии специалисты выяснили, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, превышает норму.

Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что окупанты могли похитить с Чернобыльской АЭС радиоактивные источники и тем самым подписать себе приговор.

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