В Буче нашли радиоактивную колбу, которую россияне похитили на Чернобыльской АЭС

В Буче была найдена колба с радиоактивным веществом, которую похитили русские военные во время оккупации Чернобыльской АЭС.

Житель Бучи обнаружил находку в собственном доме после того, как в нем находились оккупанты, и вызвал саперов.

Впоследствии специалисты выяснили, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, превышает норму.

Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов.

Напомним, ранее сообщалось, что окупанты могли похитить с Чернобыльской АЭС радиоактивные источники и тем самым подписать себе приговор.