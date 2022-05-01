Война на Николаевщине: На территории всей области объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 7 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:03 Вчера по Николаевской области были выпущены 4 крылатые ракеты, трижды атакован Николаев и пригород реактивными системами залпового огня «Смерч», сообщает ОК «Південь».

07:57 На территории Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.

Ночью также была воздушная тревога. Судя по сообщениям горожан, оккупанты массированно обстреливали город реактивной артиллерией. При этом также было несколько мощных взрывов.