Война на Николаевщине: На территории всей области объявлена воздушная тревога

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 7 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 8 мая, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
08:03 Вчера по Николаевской области были выпущены 4 крылатые ракеты, трижды атакован Николаев и пригород реактивными системами залпового огня «Смерч», сообщает ОК «Південь».
07:57 На территории Николаевской области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.
Ночью также была воздушная тревога. Судя по сообщениям горожан, оккупанты массированно обстреливали город реактивной артиллерией. При этом также было несколько мощных взрывов.