В Мелитополе российские оккупанты заставляют детей носить георгиевские ленты

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками», - говорит Денисова.

По ее словам, педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.

«Есть информация, что указанное совершается без согласия родителей», - подчеркивает уполномоченная по правам человека.

Напомним, что в Мелитополе в коллаборационизме подозревают директора колледжа - она склоняла организовывать обучение по программе россии.