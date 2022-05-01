«Начали деньги у украинцев «трясти»: оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области

Российские захватчики на территории оккупированной Херсонской области вымогают деньги у украинцев, а в «свободное от работы время» - сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и «поножовщину».

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах рашистов, которые удалось перехватить СБУ.

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили. Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», - рассказывает своей супруге оккупант из так называемой «ДНР».

Он добавляет, что оккупанты массово пьют и от этого начали «самоликвидацию» собственной армии.

«Понажирались. «Крыша» у всех уже едет потихоньку. На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*ть, на другом – порезали друг друга».

На вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году.