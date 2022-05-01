Зеленский анонсировал следующий этап эвакуации из «Азовстали» – будут вызволять раненых и медиков

Президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода «Азовсталь» и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

Об этом он сказал в своем обращении.

Зеленский отметил содействие международных организаций в эвакуации. Президент рассказал о подготовке новых гуманитарных коридоров.

«Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из «Азовстали». Удалось спасти более трехсот человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из «Азовстали». И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков», – заявил Зеленский.

По его словам, для успеха второго этапа необходимо соблюдение договоренностей. Однако сейчас стопроцентных гарантий никто не предоставить не может. Также власти продолжают поиски решения и по выводу защитников Мариуполя из окружения.

«Безусловно работаем и над тем, чтобы вывести наших военных. Всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно», – резюмировал Зеленский.

Напомним, Вице-премьер министр Ирина Верещук сообщила, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.