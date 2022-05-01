путин, который развязал войну и которого украинцы сравнивают с Гитлером, поздравил Украину с победой во Второй мировой

Президент российской федерации владимир путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда стран, в том числе — Украины.



Об этом сообщают росСМИ.

Поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от путина получили главы и граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, а также Украины.

Также поздравления получили непризнанные республики Абхазия, Южной Осетии, в том числе так называемые «ДНР» и «ЛНР».

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — говорится в посланиях.

Стоит отметить, что со вчерашнего дня на всей территории Украины довольно часто объявляют воздушную тревогу. Это истинное «поздравление» от путина, которого украинцы сравнивают с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.