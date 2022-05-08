Британская разведка рассказала, почему оккупанты часто теряют на поле боя высокопоставленных офицеров

У армии России – проблемы с управлением, старшие офицеры вынуждены приезжать на передовую, что подвергает их риску и усугубляет трудности в войсках.

Об этом сообщила британская разведка, пишет «Лига.net».

Отмечается, что трудности в управлении и неэффективность российских сил вынудили старших командиров появляться на поле боя, вероятно, чтобы лично командовать операциями.

Разведчики говорят, что российские командиры редко делегируют полномочия подчиненным, которые в свою очередь не получают жизненно важного опыта командования. При этом неясно, привело ли появление командиров на поле боя к изменению оперативной концепции – ошибки в планировании все так же продолжают подрывать прогресс армии РФ.

Кроме того, нахождение командиров на передовой подвергает их значительному риску. Это привело к непропорционально высоким потерям российских командиров и тому, что подразделения РФ медленно реагируют на неудачи и не могут изменить свой подход в бою. Все эти проблемы, вероятно, сохранятся, ведь у офицеров, которые заменили убитых, практически нет опыта оперативного командования.