Западные партнеры Украины видят, как их оружие работает в условиях реальной войны, - Резников

Для западных партнеров бои в Украине – интересный момент, чтобы увидеть, как их оружие будет работать тем или иным способом.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона, сообщает «Лига.net».

Сегодня происходит первая открытая война за последние 80 лет, в которой задействованы регулярные войска вооруженных сил двух стран, заметил Резников.

- Впервые регулярная армия одной страны вторгается в другую страну и ей противостоит армия этой страны. И это продолжается с применением всех сил и средств: самолетов, артиллерии, баллистических крылатых ракет, химического оружия и тому подобного. Поэтому для западных партнеров, я уверен, это тоже интересный момент – как их оружие будет работать тем или иным способом, - сказал министр.

Он добавил, что ВСУ уже продемонстрировали, как можно приспособить западное легкое вооружение и, используя джипы и траки, мобильными группами уничтожать танки.