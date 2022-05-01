В оккупированном Херсоне россияне ищут списки пустых квартир, чтобы размещать там своих военных

В оккупированном Херсоне рашисты пытаются провести «российский порядок», направленный на поддержание оккупационного режима. От председателей ОСМД микрорайонов «Таврический» и «Житлоселище» требуют списки пустых квартир.

Об этом сообщает ГУР МОУ .

В квартирах планируется размещение российских военнослужащих и сотрудников спецслужб. Также увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей.

«Жителей убеждают, что продвижение со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно принять данную реальность и работать под руководством «новой власти», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что недавно в Херсон прибыл так называемый глава ДНР Денис Пушилин. Его прибытие якобы связано с организацией антиукраинских провокаций до 9 мая, а также решение вопроса «изменения статуса» Херсона.

Напомним, что кафиры занимаются рэкетом в Херсонской области.