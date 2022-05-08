Офицер штаба защитников «Азовстали» заявил, что комбриг 36-й бригады Баранюк отказался выполнять приказы и пытался сбежать из Мариуполя

Владимир Баранюк Офицер управления разведки штаба защитников «Азовстали» Илья Самойленко заявил, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк решил сбежать из окруженного Мариуполя, взяв с собой людей, танки и боеприпасы.

Об этом он рассказал во время брифинга из «Азовстали».

- Можно было бы убежать, как трус, думать только за собственную жизнь, но не думать о собственном долге, присяге, которую на себя взял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который был спущен. И он попытался сбежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами. …здесь нельзя прорваться, но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь продлить. Это большой стыд, – сообщил Самойленко.

Стоит отметить, что с 12 апреля о судьбе Баранюка ничего не было известно, кроме той информации, что он якобы был убит при попытке прорыва. Эту информацию распространили Telegram-каналы российских пропагандистов 17 апреля. Некоторое время обязанности командира бригады исполнял командир батальона майор Сергей Волынский (Волина), который сейчас находится на Азовстали. Затем бригаду возглавил подполковник Виктор Сикоза.

А 8 мая стало известно, что Владимир Баранюк и начальник штаба бригады Дмитрий Кормянков находятся в плену у российских кафиров. Российское агентство «РиаНовости» опубликовало короткие видео с ними.

Владимир Баранюк и Дмитрий Кормянков

Как известно, в марте Баранюк был удостоен звания «Герой Украины».