«Приказ один – держать оборону»: Офицеры «Азова», защищающие «Азовсталь» в Мариуполе, в онлайн-режиме дали пресс-конференцию

Бойцы полка «Азов», которые вместе с другими бригадами обороняют Мариуполь, находясь на заводе «Азовсталь», дали пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов.

Пресс-конференция размещена на нескольких платформах.

На вопрос о том, какой приказ дан бойцам от Генерального командования, офицер управления разведки полка «Азов» Илья Самойленко отметил: «Приказ один – держать оборону».

Также он объяснил, что у защитников заблокированного Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является борьба. Также он объясняет, что плен будет означать для украинских бойцов смерть.

«Что касается шансов, которые у нас есть здесь, то я вам скажу то же, что я говорю своим товарищам, солдатам… в такой критической ситуации, как сейчас, у нас есть (четыре варианта –ред)… Первое – можно, конечно, просто отложить оружие и сидеть в углу и ждать конца, это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомбы, просто принять. Второй вариант – можно попытаться как-то убежать, как трус, думать только о собственной жизни, не думать о своем долге, при присяге и именно это произошло с командиром морпехов. Ситуация такова, что мы больше чем в 100 километрах от наших основных позиций, у нас нет должной подготовки с обеих сторон, здесь нельзя прорваться, это невозможно, но если думаешь только о своей жизни, то, конечно, будешь хвататься за любую возможность. Такой вариант – это большой стыд, во-вторых, это может привести и к смерти, потому что один из людей умер во время такой попытки. Третье – можно отложить оружие и просто сдаться. А четвертый вариант – это единственный способ, который будет гарантировать вашу жизнь и вы не стесняться того, что вы сделали – стоять и бороться», - сказал Самойленко.

Он отметил, что у «Азова» нет высоких шансов на то, чтоб выжить в плену. Поэтому такой «подарок врагу» они делать не будут.

Также он сообщил, что были дни, когда на Мариуполь сбрасывали по 150 авиабомб. Помимо этого Самойленко отметил, что помощи недостаточно.

«Я должен сказать прямо: помощь и санкции сейчас не очень эффективны, военной помощи недостаточно, нам нужно больше оружия, больше амуниции. На территории завода есть множество погибших гражданских и военных», - отметил Илья Самойленко.

Также Самойленко рассказал, что может спасти защитников Мариуполя.

«Вы знаете, что станет наибольшей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь», - сказал Самойленко.

Военный отметил, что именно российская оккупация этих городов сегодня является основной проблемой для защитников Мариуполя. В самом же городе погибло более 25 тысяч человек, из них около 10 тысяч человек похоронены в братских могилах.

При этом, одни только защитники Мариуполя уничтожили более 2,5 тысяч российских военных.

Что же касается эвакуации, заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь заявил, что многих спасенных забрали на территорию, подконтрольную рф.

«Только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную рф и вывезено вообще в рф. И это радость сквозь слезы, потому что до конца работа не сделана. Но мы благодарим за то, что в принципе удалось договориться. Мы благодарим международные организации, которые вмешались, и мы ждем дальнейших действий, резкого осуждения действий рф, резких действий по реальному прекращению огня. У нас остается много военных раненых, которым нужно предоставить возможность эвакуироваться», - рассказал Паламарь.

Напомним, офицер управления разведки штаба защитников «Азовстали», военнослужащий полка «Азов» Илья Самойленко заявил, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк решил сбежать из окруженного Мариуполя, взяв с собой людей, танки и боеприпасы.