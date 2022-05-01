Премьер Канады Трюдо прибыл в Украину и осмотрел последствия войны в Ирпене

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая прибыл в Украину и осмотрел разрушения в Ирпене, вызванные российской агрессией.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
«Трюдо приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома горожан, которые еще недавно радовались жизни».
«Благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и восстановление украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время», - отметил Маркушин.