Российские компании временно исключили из Международного газового союза

Международный газовый союз (IGU), членом которого со стороны россии являются две крупнейшие газодобывающие компании рф – Газпром и Новатек, приостановил любое участие этих компаний в своей деятельности.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Международный газовый союз – некоммерческая международная организация, объединяющая газовые ассоциации и компании пяти континентов. В МГС входит 160 ассоциаций и корпораций газовой отрасли, составляющих более 95% мирового газового рынка. россия как правопреемник СССР является действительным членом МГС с 1957 года.

Также сообщается, что в связи с исключением россия не сможет участвовать в заседаниях Конгресса. В частности, Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, «не сможет реализовать дальнейшее участие субъектов рф в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве». Крупнейшие газовые игроки россии – Газпром и Новатек – неоднократно участвовали в МГК.