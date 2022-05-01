Оккупанты разграбили Пологовский маслоэкстракционный завод в Запорожской области

Российские захватчики похищают украинскую продукцию с временно оккупированных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

До оккупации это было одно из крупнейших бюджетообразующих предприятий Пологовского района.

«В настоящее время оттуда вывозят масло. Его предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, уже испытывающим недостаток высококачественной украинской продукции».